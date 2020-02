Le film Birds of Prey renommé Harley Quinn: Birds of Prey

[MAJ] La Warner Bros. a précisé que le titre originel du film, Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ), reste le titre officiel et qu'il ne changera pas. Certains sites de vente de places de cinéma ont simplement modifié le titre dans le but d'optimiser le référencement du film dans les recherches internet.

Nous savions déjà qu'amener l'équipe des Birds of Prey au cinéma n'était qu'un contexte pour mettre en avant le populaire personnage d'Harley Quinn, interprété par Margot Robbie . DC Comics et Warner Bros. avait pourtant choisi de ne mettre le nom d'Harley que dans son sous-titre (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ), ce qui n'a peut-être pas été une stratégie payante. C'est pour cela que plusieurs chaines américaines de cinéma ont décidé de modifier le nom du film, seulement quatre jours après sa sortie, et de le transformer en Harley Quinn: Birds of Prey, remettant le personnage de Robbie au centre de l'attention.

Ce choix arrive après des premiers résultats décevants au box-office, avec notamment un premier week-end à 33 millions de dollars aux États-Unis, ce qui est 20 millions de moins que les projections qui avait été faites par le studio.

Reste à savoir si ce changement de stratégie aura des effets bénéfiques pour la suite de l'exploitation du film, et si ce choix sera fait par d'autres cinémas, ou carrément imposé par la Warner.