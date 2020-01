Alors que le film Birds of Prey et la Fantabuleuse histoire d'Harley Quinn sort en France dans moins de deux semaines, le 5 février exactement, Warner Bros. a dévoilé une nouvelle affiche destinée au marché Imax. On y retrouve tous les personnages du film, ce qui laisse peut-être encore l'espoir d'avoir un vrai film d'équipe et pas seulement le théâtre d'Harley Quinn en solo.

Quoiqu'il en soit, voici ce poster qui reprend des poses déjà connues des actrices.