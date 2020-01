Zoë Kravitz parle de son rôle de Catwoman

Alors qu'elle vient de débuter le tournage de The Batman , dans lequel elle interprétera le personnage de Selina Kyle /Catwoman, l'actrice Zoë Kravitz était de passage au Ellen Show et a pu discuter un peu du rôle. Elle est notamment revenue sur le fait d'avoir rencontré Michelle Pfeiffer lors de la cérémonie des Golden Globes, elle qui a marqué toute une génération et même plus avec sa Catwoman dans le film Batman Returns, en 1992. "Je me suis inclinée devant la reine. Je suis un peu nerveuse d'être en sa présence." a admis Kravitz.

Plus à proprement parler du rôle, Zoë Kravitz a dévoilé qu'elle a déjà réalisé des essais de costumes pour le rôle, et que l'entrainement qu'elle doit subir est assez intensif. "Nous avons fait de nombreux essayages de costumes. Ça se passe très bien. C'est très excitant, et je me suis beaucoup entrainée aussi, ce qui a été chouette mais dur.". L'actrice avoue, sous le coup de l'humour, "rentrer en boitant tous les jours".

Le tournage de The Batman a débuté depuis quelques jours maintenant, alors que le film est toujours prévu pour le 25 juin 2021.