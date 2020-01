La série animée Deathstroke disponible le 6 janvier

Après le lancement de la série animée Harley Quinn , c'est un autre personnage DC Comics plutôt associé aux vilains qui a droit à sa propre série dès ce début d'année, puisque Deathstroke: Knights & Dragons débarque dès le 6 janvier ! La série sera composée de 12 épisodes et disponible sur le service de streaming de la chaine The CW, CW Seed.

Il y a dix ans, Slade Wilson - aka le super assassin nommé Deathstroke - a commis une terrible erreur et sa femme et son fils ont en payé le prix. Maintenant, une décennie plus tard, la famille de Wilson est à nouveau menacée par le meurtrier Jackal et les terroristes du H.I.V.E. Deathstroke pourra-t-il trouver la redemption, ou sa famille paiera-t-elle le prix ultime ?