Jorge Jimenez rejoint le titre Batman

La série Batman se voit affecter une nouvelle équipe créative à partir de janvier et le numéro 86 de la série, suite à la fin du run de Tom King. James Tynion IV reprend le scénario et sera accompagné de plusieurs dessinateurs, dont Guillem March, Tony Daniel, et désormais Jorge Jimenez ! Celui-ci sera accompagné par Tomeu Morey à la colorisation, première collaboration entre les deux.

Ce sera la première fois que Jimenez s'attaque à Batman en solo, après les merveilles qu'il a réalisé sur Justice League récemment, et aussi Super Sons, entre autres. Il débutera lors de Batman #90, pour un titre qui continuera d'être publié deux fois par mois.