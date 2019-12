Nouvelles affiches pour le film Birds of Prey

MAJ: Les autres personnages ont aussi le droit à leur propre affiche, et il était temps ! On vous laisse découvrir cela dans la galerie.

La promotion du film Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ) continue son petit bonhomme de chemin avec la sortie d'une nouvelle affiche, toujours dans un style particulier et assez réfléchi. Celle-ci rend hommage au tableau de Boticelli "La Naissance de Vénus", avec Margot Robbie /Harley Quinn à la place de Vénus, évidemment.

On y retrouve, derrière, les autres personnages que sont Black Canary , Huntress, Cassandra Cain et Renee Montoya. On note aussi la présence d'une hyène, souvent rattachée au personnage d'Harley Quinn, mais aussi Bernie, la fameuse marmotte empaillée avec laquelle communique Harley, introduite dans les comics par les auteurs Jimmy Palmiotti et Amanda Conner.

Réalisé par Cathy Yan, le film sort en France le 5 février 2020.