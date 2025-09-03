Le nombre de tickets vendus pour Fantastic Four: First Steps augmente brutalement de 187% !

C'est ce qui s'appelle une bonne surprise. En effet, le nombre de ticket vendus pour Fantastic Four: First Steps vient d'augmenter de pas moins de 187% réalisant sur le sol américain pas moins de 1.6 millions de dollars. Ainsi dit, cela peut sembler peu, mais rappelons que cela fait tout de même six lundi que le film est à l'affiche et qu'à ce titre, il n'est plus disponible que dans 405 cinéma maximum (maximum car ce chiffre date de vendredi).

L'augmentation en elle-même est due au Labor Day soit la fête du travail aux Etats-Unis. Par contre, la raison pour laquelle l'augmentation est si conséquente (surtout par rapport à d'autres films), là, c'est mystère. A moins que cela ne soit que la magie de Disney ? Quoi qu'il en soit, cette augmentation a fait revoir les recettes finales à la hausse. A présent, on parle de 275 millions de dollars en fin d'exploitation sur le sol américain.