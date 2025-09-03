Une collection Venom lancée par Carrefour : six albums à 3,20 €

Une nouvelle collection a petits prix a été lancée par Carrefour en partenariat avec Marvel. Cette fois (et sans doute suite à l'absence de film du MCU au cinéma), c'est l'incontournable Venom qui est au centre de la collection. Intitulée Venom : La nuit du Symbiote, elle se compose de six albums à 3.20€ chacun soit 19.20€ pour la totalité.
Voici le détail des albums :
Tome 1 : La naissance du mal
Composé des titres Amazing Spider-man (1963) 252 et 258, Web of Spider-Man (1985) 1, Venom Dark Origin (2008) 1-5 et Darkhawk (1991) 13-14.
Tome 2 : Les esprits de la vengeance
Composé des titres Spider-Man Special Edition (1992) 1, Spirits of Venom qui comprend les numéros Web of Spider-Man (1985) 95-96 et Ghost Rider/Blaze: spirits of vengeance (1992) 5-6 et Venom (2011) 1-5 de Rick Remender et Tony Moore.
Tome 3 : Carnage
Composé des titres Venom Vs Carnage (2004) 1-4, Web of Venom : Carnage Born (2018) 1, Venom (2011) 6-8, Amazing Spider-Man (1999) 672 et Carnage Forever (2022) 1.
Tome 4 : Retournement de situation
Composé des titres Venom (2003) 11-18, Twist, Venom (2016) 164-165.
Tome 5 : Le premier hôte
Composé des titres Venom (2011) 18-21, Venom First Host (2018) 1-5, Web of Venom: Ve’Nam (2018) 1, l'histoire "Round Two" tirée de Venom Annual (2018) 1.
Tome 6 : Chevalier de l'espace
Composé des titres Venom: Spaceknight (2015) 1-6 et Venom (2016) 150 -154.
De notre point de vue, la collection reste un bon plan d'autant plus qu'elle a le mérite de couvrir un peu toutes les périodes du Symbiote.
Une fois n'est pas coutume, veuillez noter que la collection est également disponible chez Panini Comics.
Avis (0)Pas d'avis pour le moment.