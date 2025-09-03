Une collection Venom lancée par Carrefour : six albums à 3,20 €

Une nouvelle collection à petits prix !

Une nouvelle collection a petits prix a été lancée par Carrefour en partenariat avec Marvel. Cette fois (et sans doute suite à l'absence de film du MCU au cinéma), c'est l'incontournable Venom qui est au centre de la collection. Intitulée Venom : La nuit du Symbiote, elle se compose de six albums à 3.20€ chacun soit 19.20€ pour la totalité.

Voici le détail des albums :

Tome 1 : La naissance du mal

Composé des titres Amazing Spider-man (1963) 252 et 258, Web of Spider-Man (1985) 1, Venom Dark Origin (2008) 1-5 et Darkhawk (1991) 13-14.

Tome 2 : Les esprits de la vengeance

Composé des titres Spider-Man Special Edition (1992) 1, Spirits of Venom qui comprend les numéros Web of Spider-Man (1985) 95-96 et Ghost Rider/Blaze: spirits of vengeance (1992) 5-6 et Venom (2011) 1-5 de Rick Remender et Tony Moore.

Tome 3 : Carnage

Composé des titres Venom Vs Carnage (2004) 1-4, Web of Venom : Carnage Born (2018) 1, Venom (2011) 6-8, Amazing Spider-Man (1999) 672 et Carnage Forever (2022) 1.

Tome 4 : Retournement de situation

Composé des titres Venom (2003) 11-18, Twist, Venom (2016) 164-165.

Tome 5 : Le premier hôte

Composé des titres Venom (2011) 18-21, Venom First Host (2018) 1-5, Web of Venom: Ve’Nam (2018) 1, l'histoire "Round Two" tirée de Venom Annual (2018) 1.

Tome 6 : Chevalier de l'espace

Composé des titres Venom: Spaceknight (2015) 1-6 et Venom (2016) 150 -154.

De notre point de vue, la collection reste un bon plan d'autant plus qu'elle a le mérite de couvrir un peu toutes les périodes du Symbiote.

Une fois n'est pas coutume, veuillez noter que la collection est également disponible chez Panini Comics.