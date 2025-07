[SDCC] Magic: The Gathering dévoile une cinquantaine de cartes de set Spider-Man

Le jeu de cartes Magic: The Gathering a eu droit à son panel lors de la San Diego Comic Con. A cette occasion, Wizards of the Coast en a profité pour faire une présentation du nouveau set Marvel's Spider-Man. Et si toutes les cartes n'ont pas été révélées, il y a tout de même de quoi faire. Je vous en mets quelques unes ci-dessous. Si vous désirez toutes les voir, je vous invite plutôt à consulter bleedingcool.

Comme vous pouvez le constater, certaines cartes ont une approche résolument comics. Et en tant que joueur de Magic ET de lecteur de comics, ce n'est pas pour mon déplaire.

Le set est prévu pour le 26 septembre 2025.