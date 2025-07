Marvel dévoile des variant covers Halloween Mask

Marvel vient de dévoiler pas moins de quinze variant covers réalisées par James Kerigan. Leur point commun ? Il s'agit de covers spéciales "masque d'Halloween" inspiré des années 70. Vous y trouverez Spider-Man, Magneto, le Bouffon vert, Doom, Captain America et bien d'autres. Voici la liste des titres concernés :

Amazing Spider-Man #11, Avengers #30, and X-Men of Apocalypse Alpha #1, Captain America #3, One World Under Doom #7, Amazing Spider-Man #12, Deadpool/Wolverine #9, Fantastic Four #3, Incredible Hulk #29, Marvel Knights: The World to Come #4, Battleworld #1, Daredevil #25, Storm #12, Thor #2 et The Vision & The Scarlet Witch #5.

Vous trouverez les images en fin de news

A noter que les covers sont présentées comme étant des masques que vous pouvez véritablement porter. Dans l'idéal, il faudrait donc acheter les titres deux fois. Une fois pour le conserver et une seconde fois pour le massacrer avec vos ciseaux et récupérer le masque. Qui a dit que Marvel n'était pas doué en marketing ?