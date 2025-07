[Preview VO] Bring on the Bad Guys: Loki

La preview VO de Bring on the Bad Guys: Loki a été dévoilée. Le numéro est écrit par Anthony Oliveira et Marc Guggenheim et est dessiné par Jethro Morales. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 30 juillet pour 4.99$.

QUI RIRA LE DERNIER ? Loki est le Dieu de la Malice. Mephisto est le Seigneur des Mensonges. Dans une bataille d'esprit qui dure depuis des siècles, Loki a besoin d'un service, et en échange, Mephisto lui ordonne de récupérer une âme – celle d'un agent de Khonshu. Mais personne ne dit à Loki quoi faire. Partie QUATRE sur SEPT des One-Shots sur les Bad Guys!