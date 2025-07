Erik Larsen de retour chez Marvel pour Spider-Man Noir

Le co-fondateur d'Image Comics Erik Larsen et créateur de Savage Dragon va repasser par la case Marvel à partir du mois d'octobre. Le projet ? Une nouvelle mini-série Spider-Man Noir qui tiendra en cinq numéros. Larsen sera au scénario tandis qu'Andrea Broccardo sera aux dessins.

Révisez les secrets du Spider-Man le plus cool avant sa sortie au cinéma ! La légende de Spider-Man, ERIK LARSEN, enfile son costume d'écrivain pour réinventer ce Spider-Man comme il l'a fait pour l'original avec la star montante ANDREA BROCCARDO. Nous sommes dans les années 1930 et Peter Parker est détective privé le jour et le justicier Spider-Man la nuit. Tout allait bien jusqu'à ce qu'une certaine dame entre dans son bureau pour demander à Peter de résoudre l'affaire du meurtre de son père. Son nom ? GWEN STACY ! Cette affaire pourrait non seulement mettre en péril le service de police de George Stacy, mais aussi Spider-Man lui-même !

Pour rappel, Larsen cartonnait sur Spider-Man avant de partir créer Image Comics avec ses amis. C'était il y a déjà plus de trente ans.

Spider-Man Noir #1 sortira le 1er octobre.