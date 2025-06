En avril, on avait émis la possibilité que le film Supergirl: Woman of Tomorrow change de nom. C'est à présent chose faite. Le film aura beau s'inspirer en grande partie du Supergirl: Woman of Tomorrow de Tom King, le film s'appelle à présent Supergirl (tout comme Superman Legacy est devenu Superman).

La nouvelle a été confirmée par James Gunn lui-même lors d'une entrevue accordée à RollingStones.