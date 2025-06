Le Fridge de Gail Simone entre dans le dictionnaire

Pour expliquer le titre de la news, il faut revenir en arrière. Car l'histoire a beau être connue, elle ne l'est pas forcément de tout le monde. En 1999, Gail Simone dresse une liste de cent personnages féminins tués, blessés ou torturés dans le but de mettre en place un rebond scénaristique pour un personnage masculin. En somme, sacrifier un personnage féminin pour le bien scénaristique d'un personnage masculin. La liste est postée sur un site nommé Women in refrigerators, traduisible par Femmes dans le frigo. Pourquoi ce nom ? En réalité, il fait référence à Green Lantern #54 dans lequel Kyle Rayner découvre que sa petite amie de l'époque, Alexandra DeWitt, a été tuée et laissée dans le frigo, poussant Kyle dans une nouvelle direction. Un exemple parfait, selon Gail Simone, pour dénoncer un procédé scénaristique devenu, au fil du temps, un bien triste cliché.

Ladite liste a énormément fait parler d'elle et le principe du Women in refrigerators est, 25 ans après, encore bien connu. A tel point qu'il y a peu, le dictionnaire Merriam-Webster a décidé d'ajouter une nouvelle définition à "fridging". Voici ce que l'on peut y lire :

Tuer un personnage (souvent une femme) dans un film, une série télévisée, un comics etc de l'éliminer ou de le blesser/l'abuser/le violer d'une manière ou d'une autre (en tant que scénariste) dans le but de motiver ou de faire avancer le développement d'un autre personnage (généralement masculin). Le "fridging" est décrié et est considéré comme étant un cliché narratif.

A noter que le dictionnaire l'a annoncé sur les réseaux sociaux en précisant bien que Gail Simone était la créatrice du concept. A cela, la scénariste a répondu c'est à la fois surprenant et bien cool. Merci, MW !

Pour l'anecdote, nous avons réalisé il y a peu une vidéo pour retracer les évènements marquants de l'univers des Green Lantern. Et bien que nous avions des choix à faire pour ne pas que la vidéo fasse trois heures, nous n'avions pas manqué de parler du fameux Green Lantern #54. Si cela vous intéresse, vous trouverez la vidéo ici.