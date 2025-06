James Gunn explique depuis combien de temps son Superman est en activité

Comme l'a déjà signalé le réalisateur à plusieurs reprises, le film Superman va proposer une approche assez différente. Cette fois, il ne s'agit pas d'une origin story. Ainsi, Clark et Lois sont ensemble depuis quelques temps déjà. Mais voilà, si ce n'est pas une origin story et que nous n'avons pas les "premiers jours de Superman", il y a une réponse à laquelle il faut encore répondre : depuis combien de temps son Superman est-il en activité ?

Aujourd'hui, James Gunn est revenu sur cette durée. Voici ce qu'il a déclaré :

Nous présentons un tout nouveau monde, ce qui est très fun. Nous sommes dans une réalité alternative dans laquelle les super-héros existent depuis 300 ans, et à présent, nous nous focalisons sur l'histoire d'un super-héros en particulier trois ans après son entrée en scène et qui finit par devenir le métahumain le plus puissant de tous les temps.