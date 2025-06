Nathan Fillion : Guy Gardner, le Green Lantern que l'on ne veut pas ?

L'acteur Nathan Fillion est revenu sur son personnage de Guy Gardner qu'il incarnera, au moins, dans le film Superman et les séries Lanterns et Peacemaker. Plus particulièrement, l'acteur est revenu sur la différence entre Guy Gardner et les autres Lantern mais aussi le fait de tourner dans différents environnements.

Voici ce qu'il a déclaré :

J'adore l'idée que si vous avez une urgence et que vous avez besoin d'un Green Lantern — il y en a des milliers dans la galaxie — c’est celui-là que vous ne voulez pas [en parlant de Guy Gardner]. Quant à ce qui différencie un Green Lantern comme Guy de John et Hal, que pouvons-nous attendre de la dynamique entre les trois ? Je pense qu'il se sent un peu plus tendu dans Lanterns. J'ai tourné une scène dans 'Lanterns', nous l'avons déjà filmée, où il est paisiblement arrogant. C'est intéressant de le voir dans différents environnements et comment ces différents environnements affecteront un personnage. Ce qui est très vrai à propos de Guy Gardner... c'est que vous n'avez pas besoin d'être bon et pur de cœur pour être un Green Lantern. Vous devez juste être sans peur. Vous devez juste avoir la volonté. Et Guy Gardner pense qu'il peut affronter Superman. Voilà à quel point il est intrépide. Non, tu ne peux pas affronter Superman, mec.

Vouloir l'aide d'un Green Lantern mais pas celle de Guy... ce n'est pas si mal comme description du personnage, qu'en dites-vous ?