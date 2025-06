Fantastic Four: First Steps, Vanessa Kirby s'exprime sur son arrivée dans Avengers

L'actrice Vanessa Kirby a pris la parole a plusieurs reprises ces derniers temps. Dernièrement, c'est sur son rôle au sein du MCU qu'elle s'est exprimée. Tout d'abord à propos de son personnage de Sue Storm puis à propos de son arrivée au sein du "Avengers Universe".

Voici ce qu'elle a déclaré dans un premier temps :

Je suis une vraie fan de Sue. Je crois que je bas tout le monde dans cette salle à son propos. Je me suis tellement passionnée pour la physique quantique. C'est triste à quel point je m'y suis investie. Je pourrais parler sans fin de la fréquence vibratoire cellulaire.

Toujours à propos de son personnage, le metteur en scène Matt Shakman a décrit le personnage de la sorte :

Ensuite, lors de la CCXPMX 25, l'actrice s'est exprimée concernant le fait de rejoindre la grande famille des Avengers. Voici ce qu'elle a déclaré :

Ces gens se connaissent depuis 20 ans et ils ont travaillé ensemble, ils ont fait grandir ces personnages, et nous sommes les petits nouveaux. Nous, on en est au film qui va poser les bases. Maintenant, nous les rejoignons comme on rejoint une famille. C'est littéralement... Cela ressemble à une grande famille. Un peu comme dans une troupe de théâtre.