James Gunn explique qui il a contacté en premier lorsqu'il est devenu co-PDG de DC Studios

Ceci est une petite news à placer dans la catégorie "anecdote".

C'est lors d'un entretien avec EW que le co-PDG de DC Studios, James Gunn, a donné le détails de ce qu'il a fait après avoir pris ses fonctions. Voici ce qu'il a expliqué :

Lorsque j'ai terminé Peacemaker, je devais faire Guardians 3, et ensuite, lorsque j'étais sur le point de retourner sur Peacemaker, j'ai été embauché à la tête de DC Studios. Dès que j'ai eu le boulot, j'ai passé deux coups de fil, le premier a été pour Kevin Feige, pour lui dire que j'avais eu le poste de PDG de DC Studios. Le deuxième était pour John Cena, et j'ai dit : "J'ai décroché ce boulot, et je veux toujours faire Peacemaker, mais ça va devoir attendre. Nous devons d'abord faire avancer Superman ".