James Gunn confirme la présence de DC Studios à la San Diego Comic-Con 2025

Cette année, l'incontournable San Diego Comic-Con aura lieu du 24 au 27 juillet. Il n'y a donc plus que deux petits mois à attendre jusqu'au jour J et pourtant, il y a encore pas mal d'informations qui nous échappent notamment concernant la présence des acteurs principaux de l'industrie du comics.

Aujourd'hui, on en sait néanmoins un (tout petit) peu plus grâce à James Gunn puisqu'il a annoncé la présence des studios DC lors de l'évènement. Par contre, lorsqu'un fan lui a demandé s'il allait y avoir un panel spécifique pour Peacemaker ou plutôt un panel plus gobal DC Comics, Gunn n'est pas énormément rentré dans les détails. Voici ce qu'il a déclaré :

Il n'y aura que moi et John [Cena] et Peacemaker. Mais bien sûr, je parlerai de tout.

A noter que Gunn a également expliqué que le délais particulièrement long entre les deux saisons du Peacemaker étaient de son fait. Voici ce qu'il a déclaré en rigolant :

Je devais passer par cet autre petit film, ce petit projet secondaire avant toute chose.

Bien sûr, Gunn fait ici référence au film Superman.