Peacemaker : James Gunn préfère rester vague concernant le temps qui sépare les deux saisons

Chaque série TV possède son propre rythme et on ne sait pas toujours combien de temps sépare deux saisons. Parfois, il arrive même qu'une saison reprenne tout de suite à la fin de la saison précédente. Mais pour Peacemaker, cela ne sera pas le cas. Il y aura bien une séparation entre les deux saisons. Combien de temps ? Difficile à dire. En effet, James Gunn s'est exprimé sur le sujet et il a préféré jouer la sécurité :

Après avoir passé tellement de temps chez Marvel, je vois combien il peut être difficile de mettre réellement toutes les pièces au bon endroit, alors on va dire que c'est "quelques années", sans plus de précision.

Effectivement, rester vague est un bon moyen d'éviter les incohérences de temps...