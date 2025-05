Peacemaker : Premier visuel de Michael Rooker pour la saison 2

Difficile d'imaginer un film ou une série TV de James Gunn sans une intervention, tôt ou tard, de l'acteur Michael Rooker. En effet, ce dernier est, à peu de choses près, intervenu dans tous ces derniers projets. Cela n'a donc pas été surprise lorsque son nom a été annoncé au casting de la saison 2 de Peacemaker. Aujourd'hui, c'est une première image de son nouveau personnage, Red St. Wild, qui a été dévoilée. La voici :

Pour le moment, nous ignorons encore beaucoup de choses à son sujet. Nous n'avons qu'une déclaration de Gunn à son propos. La voici :

Son nom est Red St. Wild, et c'est le plus grand chasseur d'aigles au monde qui a pour mission de tuer Eagly. Nous pensions qu'Eagly était probablement le personnage le plus populaire de la saison 1, et donc dans la saison 2, il a sa propre histoire avec son ennemi juré, joué par nul autre que le méprisable Michael Rooker.