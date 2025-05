Nathan Fillion : jouer Guy Gardner dans Superman est un rêve qui se réalise

S'il y a bien un film qui est attendu par les fans de DC Comics, c'est bien Superman. Et s'il y a bien un acteur qui est apprécié de la communauté Geek, c'est bien Nathan Fillion (Buffy, Firefly, Castle, The Rookie...). Aussi, il est plutôt évident qu'il y a une certaine curiosité à propos de Nathan Fillion qui campe le rôle du Green Lantern Guy Gardner dans le futur film de James Gunn.

Hier, l'acteur a justement pris la parole à ce sujet. Et autant dire qu'il a l'air de vivre un véritable rêve. Voici ce qu'il a déclaré sur Instagram :

Faire partie du nouveau film Superman est un rêve au-delà de mes rêves les plus fous. Etant enfant, j'ai collectionné les comics. Je m'imagine dire à ce jeune garçon qu'une fois adulte, il volerait avec Superman , avec le pouvoir d'un Green Lantern ! Je suis tellement chanceux, non seulement de profiter de cette vision d'enfance réalisée, mais aussi d'avoir de merveilleux amis qui soutiennent et célèbrent ces joies avec moi. L'un d'eux a eu la gentillesse de m'offrir la première apparition de Guy Gardner en mars 1968, jamais touchée par des mains humaines. Quel trésor rare... je parle du comics et de toi, Bill Roe. Tu sais vraiment comment se faire sentir spécial. Je t'aime.