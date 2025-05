Ironheart : nouvelle image de Riri Williams en armure

La série Marvel Ironheart, c'est le mois prochain. C'est bon de le rappeler car la campagne promo est tellement vide concernant la série TV que l'on aurait tendance à l'oublier. Mais aujourd'hui, et grâce à Empire, nous avons ENFIN un petit quelque chose à nous mettre sous la dent. Ce n'est pas grand-chose mais, une fois encore, vu les circonstances, on va éviter de s'en plaindre. Il s'agit d'une nouvelle image dans laquelle nous retrouvons notre Riri Williams en armure.

Voici l'image :

A côté de cela, le réalisateur a également expliqué qu'il avait pu échanger avec Robert Downey Jr soit Iron Man dans le MCU (et Dr Doom prochainement). Voici ce qu'il a déclaré :

Robert Downey Jr. et moi avons discuté juste après la fin du tournage, et il a partagé de très belles paroles sur mon aventure. Il m'a dit combien il était enthousiaste et qu'il soutenait le projet. J'ai eu deux pouces levés. C'est vraiment rassurant de savoir que l'on embarrasse pas Iron Man .