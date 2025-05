Lanterns : Déjà quatre épisodes dans la boîte !

Nous n'en parlons pas beaucoup mais visiblement, le tournage de la série Lanterns avance. Il avance plutôt bien même. En effet, il a été demandé à Jason Ritter où en était la production de la série TV Lanterns. Voici ce qu'il a répondu à Forbes :

Nous avons tourné quatre épisodes pour le moment, et nous sommes sur le point de tourner les épisodes trois et quatre. On les fait un peu dans le désordre. L'histoire est un peu chaotique, mais c'est vraiment amusant, et c'est une série vraiment bien écrite et divertissante. J'essaie juste de m'intégrer à cet univers et d'y ajouter un peu de folie.