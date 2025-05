Ryan Reynolds déjà sur un nouveau film Deadpool/X-Men

Selon les rédacteurs de THR, un nouvel opus Deadpool serait sur les rails. Comme lors du dernier opus, l'idée serait que Wade Wilson et Logan fassent équipe une fois encore mais, cette fois, aux côtés d'autres mutants. Toujours selon ces derniers, ce projet serait bel et bien nouveau et n'aurait donc rien à voir avec le projet de film X-Men confié à Michael Lesslie. Ici, il faut plus le voir comme la suite logique des aventures de Deadpool au cinéma qui, pour le moment, continue de bien marcher dans les salles obscures. Il n'y a donc rien de bien surprenant à revoir un nouveau film avec, encore et toujours Ryan Reynolds a la tête du projet.

A noter que le projet n'en est qu'à ses balbutiements. Il est donc impossible de savoir si ce projet avancera bien dans cette direction et encore moins de savoir si Hugh Jackman sera de la fête.