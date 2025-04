Un teaser et une date pour la saison 2 de Peacemaker

Il y a plusieurs nouvelles qui sont tombées ces derniers jours concernant la série Peacemaker. Aussi, nous allons faire ici un petit récapitulatif.

Tout d'abord, nous avons enfin droit à un petit teaser. Le voici :

A côté de cela, la date de diffusion est également tombée ! C'est donc sous le soleil que nous pourrons regarder les nouvelles aventures du Peacemaker puisqu'il débarquera le 21 août.

Enfin, James Gunn a tenu à revenir sur une déclaration faite par le passé. Une déclaration durant laquelle il avait dit que la saison 1 du Peacemaker ne serait pas canon avec le DCEU 2.0 mais que la saison 2 le serait. Une déclaration à laquelle nous avions réagi pas plus tard que ce jeudi d'ailleurs, soulignant, au passage, le ridicule de la situation avant même que le nouveau DCEU soit véritablement lancé (pour les intéressés, vous trouverez notre intervention complète sur le sujet ici). Vous pensiez que c'était un sacré foutoir ? Rassurez-vous ! James Gunn a réctifié le tir ! A présent, la saison 2 de Peacemaker sera canon mais également "presque toute la saison 1". Que veut dire "presque toute" dans le cas présent ? Eh bien, il y aura des exceptions. A titre d'exemple : la Justice league. Nous vous laisserons le soin de juger si cela rend la situation plus claire ou non.

Pour les amateurs de catch, nous vous rappelons également que John Cena fait actuellement son "my last time is now" sur les rings de la WWE autrement dit, sa tournée d'adieux. Prochaine étape : le week-end du 19-20 avril soit Wrestlemania 41 (l'équivalant du super bowl pour le catch). Un show durant lequel il affrontera Cody Rhodes pour tenter de dégoter son 17ème titre mondial.