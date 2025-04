Spider-man: Beyond the Spider-verse : date de sortie et premières images

C'est lors du CinemaCon que Sony a annoncé la chose. Le troisième film de la trilogie Spider-Verse, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, sortira le 4 juin 2027. A l'origine, il était prévu pour le 29 mars 2024 mais la date a finalement été retirée du calendrier de Sony et nous n'avions plus d'informations sur le projet. Bien que l'attente soit longue, cette annonce reste donc à placer du côté des "bonnes nouvelles".

Toujours dans la catégorie des bonnes nouvelles, des images ont été dévoilées. Les voici :