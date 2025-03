Marvel annule le projet Young Avengers

Souvenez-vous. L'an dernier, lors de la Comic Con d'Osaka, C.B. Cebulski annonçait le retour de l'équipe Young Avengers pour 2025. Le but ? Fêter dignement les 20 ans de l'équipe. Un titre dans lequel nous aurions dû retrouver Iron lad, Patriot, Hulkling, Wiccan et Hawkeye , entre autre.

Depuis cette annonce, nous n'avons pas eu de nouvelle. Nous pouvons donc nous poser la question... Où en sommes-nous avec ce projet exactement ? L'éditeur Tom Brevoort y a dernièrement répondu. Visiblement, on en est nulle part.

Il n'y a aucun projet Young Avengers à l'horizon. Nous avons eu de vraies difficultés à mettre en place une autre série sur cette série qui pourrait être en mesure de tenir la route aux côtés de celles d’Allan [Heinberg] et Jim [Cheung] et de Kieron [Gillen] et Jamie [McKelvie] - c’est une barre assez haute. Mais peut-être que ce sera l’année où nous nous mettrons ensemble.