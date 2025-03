Le méchant de Spiderman 4 dévoilé ?

Les rumeurs concernant le prochain film "Spider-Man 4" continuent d'alimenter les discussions des fans. Selon un récent rapport de The InSneider, le principal antagoniste pourrait être une nouvelle version du Caméléon, malgré sa récente apparition dans "Kraven the Hunter".​

Fred Hechinger a incarné Dmitri Smerdyakov, alias le Caméléon, dans "Kraven the Hunter". Dans ce film, Dmitri est présenté comme le frère cadet de Sergei Kravinoff, qui, après la mort de leur père, subit une procédure orchestrée par le Dr Miles Warren pour devenir un véritable métamorphe. Cette interprétation du personnage a été critiquée pour sa faiblesse et son manque de profondeur.​

Malgré cette première apparition, les producteurs envisageraient d'introduire une variante du Caméléon dans "Spider-Man 4". Cette version ne porterait pas nécessairement le nom de "Caméléon", afin de se distinguer du personnage déjà vu dans "Kraven the Hunter". Cette décision soulève des questions sur la manière dont le personnage sera réinventé et intégré dans l'univers de Spider-Man .​

Dans les bandes dessinées, une version féminine du Caméléon, appelée "Lady Chameleon", a été introduite dans "Ultimate Spider-Man " #13 en 2010. Elle est présentée comme la sœur du Caméléon original. Il est donc possible que "Spider-Man 4" s'inspire de cette adaptation pour proposer une antagoniste féminine.​

Il est important de noter que ces informations sont basées sur des rumeurs et doivent être prises avec prudence. Le développement de "Spider-Man 4" est encore en cours, et les détails concernant les personnages et l'intrigue peuvent évoluer. Les fans devront patienter pour obtenir des confirmations officielles sur la direction que prendra le film.