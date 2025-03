Deux nouveaux acteurs viennent de rejoindre le casting du préquel de The Boys : Vought Rising. Il s'agit d'Elizabeth Posey, notamment vue dans Euphoria et Heels ainsi que de Will Hochman, notamment vu dans Blue Bloods et Before. Ils rejoindront donc Aya Cash en Stormfront et Jensen Ackles en Soldier Boy pour ne citer qu'eux.

A noter que, pour le moment, rien n'a été dévoilé quant aux personnages que Posey et Hochman vont incarner.