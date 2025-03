Un (très long) nouvel extrait pour Batman Ninja Vs Yakuza League

La suite de l'animé Batman Ninja est sorti hier aux Etats-Unis. Intitulé Batman Ninja vs. Yakuza League, ce film animé est met en scène Batman de retour du Japon médiéval. Et pour fêter sa sortie, c'est un extrait de pas moins de dix-sept minutes qui a été dévoilé.

Le voici :

En France, le film passera tout de suite par la case support physique et ce, dès le 31 de ce mois-ci.

Dans cette suite de Batman Ninja, la Batman family revient est revenu dans le présent et découvre que le Japon a disparu, et qu’une île géante – Hinomoto – se trouve désormais dans le ciel de Gotham City . Au sommet se trouvent les Yakuza, un groupe d’individus surpuissants qui règnent sans honneur ni humanité et qui ressemblent étrangement à la Justice League. A présent, c'est à Batman et à ses alliés de sauver Gotham !