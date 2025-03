DC dévoile des planches et les covers d'Absolute Green Lantern

On en parle de la troisième planche avec l'hélico ?

Il y a déjà pas mal de titres Absolute qui ont pointé le bout de leur nez au fil des semaines avec, en tête, la version Absolute de la Trinité de DC Comics. Pourtant, il en manque encore pas mal... pour le moment ! En effet, dans les prochaines semaines, une toute nouvelle vague de personnages DC en version Absolute va débarquer avec, parmi eux, Flash, Martian Manhunter et Green Lantern . Et c'est justement sur ce dernier titre tenu par Al Ewing et Jahnoy Lindsay que nous avons, aujourd'hui, des images à vous montrer.

On va commencer par la cover :

Puis les premières planches :

Et enfin les variant covers :

Le premier numéro est attendu pour le 2 avril 2025.