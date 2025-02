Le jeu video Wonder Woman tombe à l'eau

C'est une triste nouvelle pour ceux qui attendaient un jeu video Wonder Woman de pied ferme. Comme signalé dans le titre de la news, le jeu video Wonder Woman vient de tomber à l'eau. En effet, Warner Bros vient de fermer le studio de développement Monolith Productions. Et vous l'aurez sans doute compris, c'était, bien évidemment, ce studio qui était en charge dudit jeu.

Annoncé en 2021, le jeu n'avait pas donné énormément de signes de vie depuis l'annonce intitiale. Concernant Warner Bros, ces derniers ont donné pour explication un très classique "changement stratégique de direction".