Une nouvelle série Spider-man & Wolverine pour mai 2025

C'est une bien belle annonce pour les fans de Marvel puisque c'est à présent officiel : Spider-man et Wolverine vont, une fois encore, faire équipe à travers une toute nouvelle série. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que l'équipe créative a été dévoilée et qu'il y a du beau monde. En effet, le numéro sera écrit par Marc Guggenheim et dessiné par Kaare Andrews. Le canadien s'occupera également de la cover principale tandis que nous retrouverons Mark Bagley, Clayton Crain et David Marquez sur les variant covers. Des covers que vous trouverez d'ailleurs en fin de news.

Voici le synopsis de la série :

THWIKT ! Tu entends ça ? Ce son ne peut vouloir dire qu'une chose : deux de vos héros favoris Marvel font ce qu'ils savent faire de mieux ! Un grand pouvoir implique... Le meilleur dans sa partie ! Spider-man et Wolverine font équipe pour leur plus grande aventure ensemble à ce jour ! Qui ou quoi prend pour cible cet improbable duo, et que peuvent-ils bien faire pour y mettre fin ? Préparez-vous pour une aventure ininterrompue de grands méchants, de plus grandes menaces et de plus grandes surprises alors que Logan et Peter Parker se retrouvent confrontés aux machinations d'un complot trop grand pour un seul héros...

Le premier numéro sortira le 5 mai.