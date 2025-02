Le crossover DC Absolute est confirmé, tout comme la date de lancement

A travers sa newsletter, Jeff Lemire vient de lever le voile sur l'avenir de la lignée Absolute de l'univers DC. Et, pour le coup, lorsque l'on parle d'avenir, on parle d'un avenir on ne peut plus proche !

En effet, l'auteur dévoile que les scénaristes concernés soit Scott Snyder, Jason Aaron, Kelly Thompson, Deniz Camp, Al Ewing et lui-même se réunissent en ligne chaque semaine pour parler de leurs idées respectives quant à la suite des évènements. Le but est de mettre en place un crossover mais, surtout, de le faire correctement. Un processus qui, toujours selon Lemire, débutera dans sa propre série et, plus précisément, dès le premier numéro. Autrement dit, cela débutera dès le mois prochain avec l'arrivée d'Absolute Flash #1.

Pour le moment, peu de détails sont tombés quant au crossover en lui-même. Nous savons juste que cela produira à la fin du numéro (sans doute lors du twist final) et que cela marquera le début de l'ouverture vers les autres numéros.