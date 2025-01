Rob Jabbaz à la réalisation pour le film Crossed

Comme vous le savez sans doute déjà, suite au succès de la série The Boys, une adaptation en long-métrage du comics Crossed a été annoncé il y a quelques mois. Mais à part le fait que le script avait d'ores et déjà été écrit par Garth Ennis et que le film allait être développé par Six Studios, les nouvelles étaient plutôt rares sur le sujet.

Aujourd'hui, nous avons finalement une information supplémentaire à se mettre sous la dent. En effet, le nom du réalisateur est finalement tombé. Il s'agit de Rob Jabbaz, réalisateur de The Sadness.

Ce dernier a d'ailleurs expliqué que l'objectif principal de l'équipe était de proposer une "adaptation fidèle de la série" mais tout en y ajoutant "quelques nouvelles surprises".