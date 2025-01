Notre avis sur la bande annonce de Daredevil

La bande annonce de l'une des séries TV les plus attendues de 2025 est enfin tombée. Et autant dire que pour le moment, Daredevil: Born Again prend clairement la bonne direction. On vous explique pourquoi !

Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/secteur_2814

Youtube : https://www.youtube.com/@secteur_2814

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/secteur_2814/