L'acteur Wilson Bethel révèle combien de temps après la série Netflix aura lieu Daredevil: Born Again

Une information importante vient de tomber concernant la série Daredevil: Born Again. Et c'est grâce à l'acteur Wilson Bethel qu'elle a pu être révélée sur la toile. En effet, nous savons à présent combien de temps s'est écoulé entre les séries Daredevil version Netflix et Daredevil: Born Again. Dans les faits, cinq ans séparent les deux productions. Mais bien évidemment, ils pouvaient très bien ne laisser passer que 24 heures de temps entre les deux séries TV. Alors qu'en est-il ?

Selon l'acteur, il s'est passé cinq ans entre les deux productions et autant de temps va également séparer le dernier épisode de la version Netflix et le premier épisode de Born Again. L'acteur précise également qu'il s'agissait d'une véritable chance pour tout le casting puisque ce laps de temps leur permettait d'apporter quelque chose de différent à leur interprétation.

Pour rappel, la série fera son retour le 4 mars.