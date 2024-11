Notre avis sur The Penguin (avec et sans spoilers)

Le dernier épisode de la série TV The Penguin vient d'être diffusé. C'est l'occasion pour nous de faire le bilan et de faire la critique de la première série dérivée de l'univers Batman version Matt Reeves. On vous le dit tout de suite, on oscille entre le bon et le très bon ! Et rassurez-vous, les spoilers ne commencent qu'à 53:00.

Bon visionnage à tous.