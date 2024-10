Alors que le film Venom 3 arrive, Marvel en profite pour faire quelques annonces. Eddie Brock : Carnage est une nouvelle série qui débutera en février 2025. Elle sera écrite par Charles Soule et dessinée par Jesus Saiz. Comme le titre le laisse entendre, Eddie Brock , qui n'est plus Venom , va devenir Carnage. La série s'intéressera donc à la relation entre le personnage et le symbiote, et si Brock arrive à contrôler ce nouveau symbiote assoiffé de sang.