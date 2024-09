Vincent D'Onofrio veut interpréter Swang Thing dans le DCU

Le DCU de James Gunn prend forme progressivement, et Vincent D’Onofrio, est intéressé pour jouer dans l’un des futurs films DC.

James Gunn a déjà annoncé plusieurs projets (films et séries) pour les dix prochaines années, ce qui suscite l'intérêt des fans, mais pas que.

Plusieurs acteurs semblent prêts à rejoindre l’univers. Parmi eux, un certain…Vincent D’Onofrio, célèbre pour son rôle de Wilson Fisk dans la série Daredevil. Il a exprimé son désir de jouer un rôle spécifique :

Je ne sais pas si vous êtes fan de DC comme je le suis. Évidemment, j’aime aussi Marvel, parce que c’est mon travail. Mes comics quand j’étais enfant étaient Captain America , Spider-Man, Swamp Thing. J’aimerais vraiment jouer Swamp Thing.

L'interprétation de Wilson Fisk par D’Onofrio a, par ailleurs, montré à plusieurs reprises que même les personnages les plus complexes et impitoyables sont capables d’amour. La relation durable entre Kingpin et Vanessa, jouée par Ayelet Zurer dans la série, rappelle l’amour de Swamp Thing pour Abby Cable.

Vincent D’Onofrio a su exprimer avec finesse toutes les émotions complexes liées à l'amour, même en incarnant la brute qu'est le Caïd.

Une chose est sûre, il sait qu’un projet d’adaptation cinématographique de Swamp Thing est en préparation et sera réalisé par James Mangold.