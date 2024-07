The Fantastic Four : démarrage du tournage en juillet

Invité du premier épisode de "The Official Marvel Podcast", Kevin Feige à confirmé le démarrage du tournage le jour d'après la Comic Con de San Diego, soit fin juillet. Pour rappel la date de sortie en France est fixée au 23 Juillet 2025.

Plus tard dans l'interview celui-ci a validé plusieurs hypothèses des fans en confirmant que le film se déroulera dans les années 60, dans un new york alternaitf au MCU actuel. "Il y a beaucoup de personnes intelligentes qui ont remarqué que les paysages urbains ne ressemblent pas exactement au New York que nous connaissons, ou qui existait dans les années 60 dans notre monde".

Le style rétro de l'affiche promotionnel annonçant le casting avait permis à plusieurs fan de deviner ces différents points.