Une série Plastic Man pour septembre

DC a annoncé une mini-série intitulée Plastic Man No More!. Composée de 4 numéros, elle sera écrite par Christopher Cantwell (Halt and Catch Fire, Iron Man) et dessinée par Alex Lins (Immortal Hulk , Monarch). L'histoire ne sera pas pour tout le monde, puisqu'elle sera déconseillée au moins de 17 ans. La série sera publiée dans le Black Label de DC, et chaque numéro fera 32 planches. Cantwell veut s'intéresser à comment pourrait mourir le personnage, et explique que Platic Man lui fait toujours penser à du body horror et à David Cronenberg, ce qui donne une idée du ton de la future série. Plastic Man No More! #1 sortira le 4 septembre.