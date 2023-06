Secret Invasion : la version animée !

Avant d’entrer dans le vif du sujet, parlons un peu de Avengers : Earth's Mightiest Heroes dans sa gloablité, car une petite introduction s’impose.

Dans la même veine que pour Spectacular Spider-Man , Avengers : Earth's Mightiest Heroes (que je vais abréger en Avengers : EMH) est une série d’animation d’excellente qualité qui a été annulée au profit d’une série reprenant plus ou moins le même concept que la série précédente mais en moins bien. Avengers : EMH peut paraître relativement simple dans sa proposition, mais comme pour Batman : la série animée, l’exécution est à la hauteur des idées que la série veut exploiter. Donc de manière générale, je ne peux que vous conseiller d’aller regarder la série (disponible sur Disney+).

Passons maintenant au sujet qui nous intéresse cette semaine, Secret Invasion. L’idée d’utiliser l’invasion des Skrulls de la communauté super-héroïque intervient dès la première saison avec plusieurs indices, comme certains personnages étant identifiés comme des Skrulls et l’annonce que Captain America est responsable de la destruction de la Terre. Cette première saison se termine sur le remplacement de Steve Rogers par un agent Skrull .

1. Les épisodes

La seconde saison arrive, et les évènements prédits par Kang arrivent peu à peu et tout se met en place progressivement. Là où la plupart sont complètement ignorants de la crise à venir, certains commencent à soupçonner et enquêter sur les membres les plus suspects.

C'est dans ce contexte que l’arc narratif dédié à Secret Invasion commence.

L’épisode 10 de la saison 2 nous introduit la transformation d’un Skrull en haut placé de l’AIM (Advanced Idea Mechanics) dans une mise en scène horrifique. Après le générique (qui est excellent au passage), on retrouve Steve Rogers , le vrai, durant sa période en captivité à bord du vaisseau Skrull . Il finit par s’allier avec une équipe inhabituelle, avec notamment Madame HYDRA et le haut placé de l’AIM. Avec cette collaboration exceptionnelle, on aborde déjà un point important de l’arc. Peu importe le camp dans lequel nous sommes, il y a des dangers qui demandent une unification, certes temporaire mais nécessaire. Jusqu’à présent le récit est plutôt explicite, les prisonniers doivent passer outre leurs allégences et leurs différences pour s'échapper de prison. Mais l'histoire va vite prendre un autre tournant.

L'épisode suivant, brouille un peu les pistes en introduisant assez rapidement une équipe de Vengeurs, prétendument revenue d’un conflit dans l’espace, affirmant que les Skrulls veulent envahir le Wakanda et que leurs doubles sont donc les imposteurs. On commence à douter de certaines choses, et c’est vraiment à partir de cet épisode que la paranoïa des personnages et même du spectateur débute. Seuls certains costumes des héros peuvent nous aider à identifier le parcours des personnages lorsqu’il existe plus d’un “exemplaire” mais cela ne nous indique pas qui est le Skrull et qui est l'original. L’invasion est ici centrée sur la communauté super-héroïque et joue plus sur les relations interpersonnelles qu’autre chose. Le problème des Skrulls au niveau des super-héros est résolu dans cet épisode, mais l’aspect le plus intéressant est encore à venir. La société est encore infiltrée, et l’image publique de différents super-héros est encore mise à mal par la tromperie des Skrulls . C’est ce bon vieux Docteur Doom (ou Fatalis, comme vous préférez) qui vient apporter la solution au problème de manière plus globale. Le dictateur vient offrir à Tony Stark une technologie pouvant démasquer les Skrulls . Comme pour le premier épisode, on retrouve ici l’alliance des héros et des vilains contre un ennemi commun, mais il va falloir quelque chose de plus pour parvenir à résoudre cette crise internationale.

Le troisième et dernier épisode de l’arc est celui qui exploite le plus l’aspect d'infiltration de la société devenue paranoïaque. Le monde est plongé dans le doute alors que l’annonce de l’invasion Skrull est légitimée aux yeux du public par le faux Captain America , qui est placé comme un symbole crucial auprès de la population pour les rassurer. Les agents dormants sont alors activés dans les structures de défenses planétaires comme le SHIELD ou le SWORD. Alors que le chaos commence à s’installer, nos héros (les vrais) et les villains arrivent pour confronter la reine Skrull et le faux Captain America . Là où le combat physique est remporté par les héros et vilains autrefois prisonniers des Skrulls , l’aspect public de l’invasion est déjoué par Stark avec l’aide de la technologie de Doom, montrant bien une nouvelle fois le besoin de coopération et de confiance face aux menaces. Mais malgré la victoire des Vengeurs, les choses ont changé, et l’équipe est fragilisée au point de rupture, la confiance entre les membres ayant été sérieusement mise à mal.

2. Secret Invasion : de quoi ça parle ?

Secret Invasion est intéressant pour les thémes qu’il aborde, et pour son analyse de notre société. Finies les histoires de l’âge d’or et d’argent où les méchants sont clairement identifiés. Nous affrontons plus un ennemi direct, mais celui qui est caché parmi nous.

Les plus hautes instances représentant l’ordre, la stabilité et la puissance deviennent corrompues et fragilisées. Une partie des membres, que ce soit du SHIELD, du SWORD ou d’AIM, se mutinent au profit des Skrulls . Et avant même la série Secret Invasion, cela rappelle Captain America : Le Soldat de l’Hiver. Si les Skrulls étaient complètement absents du récit du film (ou l’étaient-ils vraiment ?), les thématiques abordées sont pourtant les mêmes.

Les perversions de ces organisations, de ces symboles créent la perte de confiance de la population envers une société censée les servir, et même envers le super-héros pourtant perçu comme infaillible : Captain America. Les actions du Skrull déguisé en Steve Rogers laisseront en effet une marque dans les habitants américains, qui se méfieront encore de lui dans l’épisode d’après.



La communauté super-héroïque se retrouve elle-aussi brisée. La paranoïa grandissante et l’affrontement entre Skrulls et héros humains ont brisé les liens interpersonnels. Affronter des Skrulls en tout point identiques à ses proches, ça ne laisse pas indemne une relation avec la personne imitée : comme une assiette cassée qu’on recolle, les traces des fractures seront toujours présentes.

Les Skrulls sont particulièrement dérangeants car ils transforment des symboles habituellement porteurs d’espoir et d’unité, en des monuments glorifiant leur conquête et leur manipulation de la Terre. Captain America n’est plus ici pour libérer le peuple de la Terre, mais pour lui dire de se soumettre. Le Capitole à Washington n’est plus un symbole de liberté et de démocratie, mais le marqueur de l’invasion Skrull .

Pour finir sur une note douce-amère, comme le dernier épisode, parlons un peu de la conclusion de l’arc.

Si les Skrulls imitent à la perfection les humains, ils n’auront jamais notre âme (spirit en VO), notre résilience. C’est pour cela que les héros ont pu triompher de l’invasion Skrull . Nous possédons quelque chose d’unique, que personne ne pourra nous enlever.

Mais comme le mentionne Zemo dans Captain America : Civil War, les empires détruits de l’intérieur ne se relèvent pas de si tôt. Les Avengers, blessés et trahis, après des mois de mensonges, sont désormais affaiblis. Captain America, pourtant symbole infaillible des Vengeurs, leur tourne le dos. Thor explique que là où les bâtiments et les os sont facilement réparables, la confiance et les amitiés brisées prennent beaucoup plus de temps à être soignées.