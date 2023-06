La saga culte Flashpoint

L'univers établi par Detective Comics a connu différents âges depuis la fin des années 30. Durant ces périodes, de nombreuses « crises » (ou événement majeur) ont apporté leur lot de changements / remaniements dans la chronologie et l'histoire de ses titres.

DC fait depuis sa création face à une concurrence toujours plus tenace venant des autres maisons d'édition américaines. L'impératif pour l'équipe créative est d'innover et de se renouveler pour maintenir les ventes (voire parfois de les relancer). L'objectif est également de retenir les lecteurs assidus mais aussi d'attirer un public plus large en proposant des titres accessibles et variés.

En mai 2011, DC Comics souhaite relancer l'intégralité de la numérotation de ses titres. La maison d'édition décide pour cela de faire un reboot de son univers. Elle publie ainsi le crossover « Flashpoint » qui pose les bases d'une histoire qui va changer à jamais son univers (DC Comics profite par ailleurs de cette occasion pour intégrer au DCU différents héros parus dans les éditions Wildstorm et Vertigo).

La saga « Flashpoint » secoue l'âge moderne des comics et marque le début de la Renaissance (ou New 52). Le récit s'étend sur plusieurs titres (édités en France par Urban Comics) et nous propose une réalité alternative étendue, intense, prenante et passionnante.

Cet univers est notamment étoffé de quatre titres « Le Monde de Flashpoint » et le tome apparu récemment « Flashpoint Beyond ».

Je conseille bien évidemment leur lecture car ils permettent de compléter et d'approfondir les différentes histoires initiées ou laissées en suspens à la fin de « Flashpoint ».

Je vous dresse la liste chronologique des comics à lire si vous voulez tout connaître de cet univers. Si nécessaire, appuyez-vous aussi sur la rubrique consacrée à « commencer les comics : Flash » présente sur notre site MDCU.

« Flashpoint - Prélude »

Synopsis : Lors de la Crise des Terres Infinies, Barry Allen, dit Flash , s'était sacrifié afin que le Multivers puisse survivre à l'attaque de l'Anti-Monitor. Pendant des années, il fut remplacé par son Ancien sidekick, Wally West. Mais, lors de la guerre contre les forces de l'Anti-Vie de Darkseid, Barry est réapparu. Son retour implique également celui de son ennemi juré, Néga-Flash, ainsi que la menace d'un nouveau bouleversement au sein du Multivers.

Contenu : The Flash : Rebirth #1-6, The Flash #1-7, 9-12 + The Flash Secret Files #1

« Flashpoint »

Synopsis : Après avoir une fois de plus tenté d'arrêter son pire ennemi, Flash découvre que le cours de l'histoire a été modifié : les Atlantes d'Aquaman font la guerre aux Amazones de Wonder Woman , Thomas Wayne, le père de Bruce, est Batman et Superman n'existe pas ! L'homme le plus rapide du monde le sera-t-il assez pour restaurer la continuité ?

Contenu : Flashpoint #1-8 + Flash #8

« Le Monde de Flashpoint - Batman »

Synopsis : Bienvenue dans un monde où la guerre fait rage entre les Atlantes du Roi Arthur et les Amazones de la Princesse Diana. Un monde dans lequel Thomas Wayne protège Gotham, une ville rongée par le vice et le jeu, d'une poigne de fer sous le masque de Batman . Un monde dans lequel un pirate nommé Deathstroke conduit son navire, le Ravager, sur des surfaces submergées. Un monde dans lequel les Grayson et Deadman sont les attractions principales du Cirque Haly. Et un monde dans lequel, les Secret Seven sont appelés à se rassembler. Bienvenue dans le monde de Flashpoint.

Contenu : Flashpoint Batman : Knight of Vengeance #1-3 ; Flashpoint Deadman & The Flying Graysons #1-3 ; Flashpoint Deathstroke & The Curse of the Ravager #1-3 ; Flashpoint Secret Seven #1-3

« Le Monde de Flashpoint - Green Lantern »

Synopsis : Quand Barry Allen a tenté de sauver sa mère des griffes du Professeur Zoom, le cours de l'Histoire a été jamais modifié. Dans ce nouveau continuum, Hal Jordan n'est pas devenu le Green Lantern , mais il est toujours un pilote intrépide prêt à défendre son pays contre les envahisseurs atlantes et amazones. De son côté, Abin Sur est toujours en vie et voit sa tâche de Green Lantern de la Terre compliquée par ce conflit.

Contenu : Flashpoint:Hal Jordan #1-3 ; Flashpoint:Abin Sur – The Green Lantern #1-3 ; Flashpoint:Frankenstein & the Creatures of the Unknown #1-3 ; Flashpoint:Green Arrow Industries #1 ; Flashpoint:The Canterbury Cricket #1 ; Booster Gold #44-47

« Le Monde de Flashpoint - Flash »

Synopsis : Flash n'est pas le seul à avoir vu sa vie mise sens dessus dessous après avoir involontairement modifié le cours de l'Histoire. Il en est de même pour ses alliés comme ses ennemis. Ainsi, Captain Cold est désormais le Commander Cold, un des héros de Central City, tandis que Kid Flash voit son existence effacée par ces manipulations temporelles.

Contenu : Flashpoint:Grodd of War #1 ; Flashpoint:Kid Flash Lost #1-3 ; Flashpoint:The Legion of Doom #1-3 ; Flashpoint:Reverse-Flash #1 ; Flashpoint:Citizen Cold #1-3 ; Flashpoint:The World of Flashpoint #1-3

« Le Monde de Flashpoint – Wonder Woman »

Synopsis : Dans ce monde à jamais modifié par les agissements de Flash et du Néga-Flash, les Amazones et les Atlantes sont en guerre et leur conflit menace d'embraser la planète. Mais quelles sont les origines d'une telle rancoeur ? Quels sont les liens qu'ont entretenus Aquaman et Wonder Woman avant d'en venir à de telles extrémités ? Et où se trouve enfermé le dernier rescapé de la planète Krypton ? Les réponses pourraient bien modifier à jamais le cours de l'Histoire...

Contenu : Flashpoint:Emperor Aquaman #1-3, Flashpoint:The Outsider #1-3, Flashpoint:Lois Lane and the Resistance #1-3, Flashpoint:Wonder Woman and the Furies #1-3 ; Flashpoint: Project Superman #1-3

« Flashpoint Beyond »

Synopsis : LE MONDE DE FLASHPOINT, À l'ORIGINE DU GRAND BOULEVERSEMENT DE 2011, EST DE RETOUR !

Après avoir tout sacrifié pour aider Flash à remodeler l'univers et sauver la vie de Bruce Wayne , Thomas Wayne se réveille dans un monde qu'il croyait disparu. Contraint d'enfiler à nouveau le masque de Batman , il arpente les rues de Gotham à la recherche de réponses. Une quête qui pourrait bien l'envoyer aux quatre coins du monde ; notamment en Europe.

Contenu : Flashpoint Beyond #0-6

Que vaut la saga « Flashpoint » ?

Les différents synopsis dévoilent déjà suffisamment d'informations pour comprendre qu'il se cache de nombreux mystères derrière cet univers. Il serait donc dommage de spoiler les personnes qui n'ont pas encore découvert ces titres. Pour les « retardataires », foncez les yeux fermés. Vous ne devriez pas être déçus !

Je vais donc revenir d'une façon plus large sur cette saga devenue aujourd'hui culte et présenter ses points forts.

En parcourant le titre « Flashpoint », nos « habitudes » de lecteurs sont de prime abord chamboulées. Pourquoi ?

Outre le conflit opposant les Atlantes et les Amazones, la Terre de cet univers voit le rôle de ses héros / vilains redistribué, redéfini. Tout comme Flash en débarquant dans ce monde, nous sommes surpris de découvrir le résultat d'un tel changement. Ce que je peux dire c'est que les protagonistes obtiennent une identité forte et inédite. Un réel sentiment d'attache envers nos héros (bons ou méchants) se dégage et l'on pourrait presque prendre parti pour certains d'entre eux... Mention spéciale à l'histoire entourant le personnage de Batman qui est tout simplement remarquable.

L'univers de la saga « Flashpoint » présente une trame dans le style « what if » dotée d'une construction solide, cohérente et intelligente. A la lecture du titre éponyme, l'immersion est immédiate. Il est bluffant de voir, de ressentir la tension et les enjeux liés à la guerre des deux nations. Le temps joue clairement contre Flash . Sa quête se révèle être un de ses plus grands défis (notamment s'il veut trouver des réponses à ses questions, recouvrer ses pouvoirs disparus et échapper à ce piège).

Dans « Le Monde de Flashpoint », nous suivons en parallèle de l'histoire principale le labeur des autres personnages qui tentent de survivre à une guerre mondiale. D'ailleurs, la raison d'un tel conflit (peu développé dans « Flashpoint ») nous est ici expliquée. La qualité des récits est assez inégale dans l'ensemble. Certains chapitres sont expéditifs mais ne boudons pas notre plaisir d'en savoir un peu plus sur ce monde.

Au cours de sa mésaventure, Barry Allen découvre que la moindre modification ou changement dans le passé a des répercussions directes et cruciales sur le déroulement du futur. On explore avec lui différentes thématiques comme la dualité cause-conséquence (ou « effet papillon ») ainsi que le paradoxe temporel (à la manière de « Terminator »).

A ses dépends, Flash comprend que certains événements sont immuables et qu'interférer dans la continuité de l'espace-temps s'avère être plus désastreux qu'il n'y paraît...

A l'image des tragédies grecques, nous retrouvons dans ce titre une certaine fatalité qui estompe quelque peu le côté manichéen omniprésent dans le monde des comics.

Pour ma part, une fois la lecture achevée de « Flashpoint », je me suis perdu un instant dans mes pensées.

Qui n'a jamais imaginé ou rêvé de pouvoir revenir en arrière dans sa vie et, d'un coup de baguette magique, supprimer, corriger ou revivre un tiers événement ? Quelles conséquences cela aurait sur notre vie et, par ricochet, sur celle des autres ?

Même si cet acte relève de la fiction voire de l'impossible, il est tout de même intéressant voire amusant d'y penser, n'est-ce pas ?

En définitive, la saga « Flashpoint » a l'audace de nous illustrer brillamment une histoire de paradoxe temporel aux vastes répercussions. Elle a initié l'âge de la Renaissance / New 52 du DCU et a même impacté, plus tard, l'âge Rebirth.

Aujourd'hui encore, ce crossover séduit toujours autant ses fans et n'a peut-être pas fini de marquer l'univers DC... C'est un « monde à part » qui mérite grandement notre attention de lecteur.