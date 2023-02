DC sort une anthologie Batman Brave and The Bold pour mai

Annoncée l’année dernière en même temps que l'initiative Dawn of DC, l’éditeur donne plus de précisions sur son nouveau titre Batman Brave and The Bold qui se révèle être une anthologie. En effet, ce premier numéro contiendra 4 histoires mettant en avant Batman, mais aussi d’autres personnages de l’univers DC. On retrouvera notamment Superman et l'équipe Stormwatch. Au niveau du format, elle se positionne comme héritière à l’anthologie Batman Urban Legends notamment avec un nombre de pages identiques.

On commencera par une histoire en 4 parties sur la première rencontre entre Batman et le Joker que DC qualifie comme la plus terrifiante histoire sur le Joker depuis une génération. On retrouvera l’équipe créative Tom King et Mitch Gerards aux commandes de ce récit. Ensuite on retrouve Dan Mora pour la première fois à l’écriture d’un comics, en lançant une nouvelle série d’histoires courtes Batman Black & White.

On quitte l’univers de Gotham pour l’histoire Down with the Kings centrée sur la nouvelle équipe Stormwatch introduite dans le Wildstorm 30th Anniversary Special, avec la même équipe créative, à savoir Ed Brisson (Old Man Logan ) et Jeff Spokes (Aphrodite V). Cette nouvelle équipe, dirigée par le directeur Bones, va se charger de missions black-ops pour prendre possession des armes de destruction massive.

Enfin, on termine par The Order of the Black Lamp, qui marque l’arrivée de Christopher Cantwell (Everything, Iron Man) chez DC avec Javier Rodríguez (Defenders) aux dessins. On y suivra Superman qui après avoir découvert un message secret va partir en quête pour résoudre un mystère en lien avec son passé.

Vous pourrez retrouver ce premier numéro le 16 mai en VO, ainsi que la galerie des couvertures ci-dessous :