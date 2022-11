Kevin Conroy nous a quitté à l'âge de 66 ans

C'est avec une grande peine que nous apprenons la mort de Kevin Conroy, à l'âge de 66 ans.

Né en 1955, Kevin Conroy débuta sa carrière d'acteur en 1978, après avoir étudié à la prestigieuse Juliard School où il notamment cotoyé Robin Williams. Après une quinzaine d'années à la télévision, il décroche le rôle du playboy milliardaire Bruce Wayne pour la série Batman : The Animated Series. Devenant la voix iconique du Chevalier Noir , il reprendra son rôle dans l'univers animé de Bruce Timm, dans Superman : l'ange de Métropolis, La ligue des Justiciers ou encore Batman Beyond. Côté films, il assura de nombreuses apparitions dans divers films animés DC des décennies 2000 et 2010, avec son compagnon Mark Hamill dans le rôle du Joker pour l'adaptation de Batman : The Killing Joke.

Pour les plus jeunes, sa voix nous a également accompagné durant la trilogie des Batman Arkham de Rocksteady, ou plus récemment des deux opus de la sage Injustice. Sa présence dans tous ces médias ont fait de lui pour beacoup, y compris moi-même, LA voix définitive de Batman .

Des plus vieux aux plus jeunes, tout le monde a pu avoir la chance de grandir avec le Chevalier Noir , et l'héritage du personnage est aujourd'hui grandement porté par le timbre et la gravité de la voix de Conroy, qui savait être déterminé et menaçant pour Batman , ou suave et charmant pour Bruce Wayne . En 2019, il a eu l'occasion d'incarner physiquement le personnage de Bruce Wayne pour le crossover Crisis on Infinite Earths pour la CW.

En avril dernier, il avait écrit Finding Batman , relatant son histoire et ses difficultés en tant qu'acteur homosexuel à Hollywood, ainsi que les dispartions des ses proches dans les années 80. Il a également détaillé son rapport au personnage, trouvant de l'inspiration et certaines ressemblances avec le personnage dans son tramatisme parental et sa double vie. Emporté des suites d'un cancer, l'acteur nous quitte à l'âge de 66 ans.

Il était la vengeance, il était la nuit, il était Batman . Repose en paix Kevin Conroy.