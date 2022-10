Man of Steel 2 et James Gunn, l'avenir des films DC

La sortie de Black Adam marque la fin d'une ère pour les films DC, et le site The Hollywood Reporter a quelques informations sur ce qui arrive. James Gunn aurait en effet un nouveau projet DC pour Warner... ou deux. Avec le producteur Peter Safran (Shazam, Aquaman), Gunn réaliserait un film pour l'instant inconnu. Même si on ne sait pas quelle équipe ou quel héros il va adapter, et qu'il doit d'abord s'occuper de la saison 2 de Peacemaker, la Warner serait très intéressée pour un projet sur la suite de Man Of Steel .

Ce projet serait en recherche active de scénariste, et serait produit par Charles Roven. Cela impliquerait donc un retour de Henry Cavill dans le costume de Superman . Par ailleurs, Dwayne Johnson a ses propres projets, puisq'il aimerait un film avec un affrontement entre son Black Adam et le Superman de Cavill. Quoi qu'il en soit, Johnson est au centre du possible retour de Cavill en Superman . Il a en effet poussé pour qu'il soit présent dans une scène de Black Adam , contre l'avis du président de DC Films. Cette scène, bien qu'absente du film, aurait été tournée pendant les reshoots.

Pendant ce temps-là, Matt Reeves continue de développer son univers autour de The Batman , notamment en préparant sa suite. Mais il voit plus loin, car il rencontre des réalisateurs et des scénaristes pour développer de nouveaux films basés sur les vilains du héros, et pas juste des séries donc. Divers projets, allant de l'Epouvantail à Gueule-d'argile en passant par Professor Pyg , seraient en gestation précoce.

J.J. Abrams devait aussi produire un film avec un Superman Noir, écrit par Ta-Nehisi Coates. Pour le moment, l'impact d'un possible Man Of Steel 2 n'est pas clair sur ce projet. Le film pourrait se situer en dehors de la continuité des films DC, comme Joker . Suite au départ du président de DC Films, il y a chez Warner des conflits internes pour la succession. Les scripts de Wonder Woman 3 et The Flash 2 sont quasiment prêts, et des réflexions sont en cours pour la suite de l'univers.