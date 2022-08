DC fête les 30 ans de Wildstorm en grandes pompes

Alors que la nostalgie des années 90 semble revenir chez les Big Two, cette année marque l’anniversaire des 30 ans de l’univers Wildstorm qui a marqué les lecteurs et son époque. Pour cet anniversaire DC Comics, offre un paquet de cadeaux pour les lecteurs. (Enfin, vous devez acheter dans tous les cas u_u)



Premièrement avec l’arrivée d’une nouvelle série régulière pour l'équipe WILDC.A.T.s, 12 ans après la dernière en date. Ce nouveau titre sera écrit par Matthew Rosenberg (Hawkeye : Chute Libre) et dessiné par Stephen Segovia (Hellions). L'auteur n'est pas à son premier coup d'essai sur l'équipe, puisqu'il avait écrit le personnage de Grifter dans le titre Batman: Urban Legends, ainsi qu'introduit la nouvelle version de l'équipe WildC.A.T.s, dont la fin promettait un retour imminent pour les personnages. (Ce qui aura pris 1 an au final)

Cette nouvelle version de l'équipe est composée de membres iconiques (Grifter, Zealot...) ou de héros connus de l'univers Wildstorm (Deathblow, Fairchild...). Sous la direction d’HALO Corporation, Grifter mènera cette équipe pour capturer un groupe de scientifiques d’élites. Ce qui va les amener à se confronter à une organisation criminelle bien connue de Gotham : La Cour des Hiboux.

Ce n'est pas le seul titre qui sortira pour cet anniversaire, puisque l'univers Wildstorm va bénéficier d'une mini-série dans le DC Black Label. L'histoire se passe dans les années 80 pendant la guerre froide, Jackson King ancien leader de Stormwatch et actuel leader de Checkmate sera au cœur d’une querelle interne avec Adeline Kane (l'ex-femme de Deathstroke) pour le contrôle de l’agence. Cette dernière sera aidée par une jeune femme ambitieuse, Amanda Waller qui a ses propres idées de comment utiliser les Méta-humains. La mini-série Amanda Waller vs Wildstorm sera écrite par les scénaristes Spencer Ackerman (journaliste américain) et Evan Narcisse (Rise of the Black Panther), avec au dessin Eric Battle (Aquaman). Un titre qui célébrera l’aspect espionnage de l’univers Wildstorm, avec les membres de l’équipe Stormwatch combattant certaines figures connues de l’univers DC comme Deathstroke.

Pour finir de fêter les 30 ans de cet univers, DC sortira un One-Shot anniversaire WILDSTORM 30TH ANNIVERSARY SPECIAL # 1. Il comprendra des nouvelles histoires revenant sur le passé et le futur de ces personnages. Mais aussi pour la première fois en kiosques, des histoires courtes exclusives à l’Hardcover WildStorm: A Celebration of 25 Years. On retrouvera au scénario des fondateurs de Wildstorm comme Brandon Choi, J. Scott Campbell et Brett Booth, ainsi que des auteurs plus récents avec Joshua Williamson, Ed Brisson et Matthew Rosenberg. Ils seront accompagnés par les dessinateurs phares de Wildstorm, Jim Lee, Bryan Hitch, Brett Booth, J. Scott Campbell et bien d’autres !

Toutefois, ce n’est pas tout ! Dans la même lignée que Marvel, DC sortira des couvertures alternatives ayant pour thématiques les années 90. Rappelant des souvenirs comme Batman Knightfall ou la coupe au mulet de Superman. A retrouver dans la galerie ci-dessous.