Bruce Campbell va écrire une mini-série pour DC Comics

Dans les annonces de DC Comics pour septembre voit l’arrivée d’une nouvelle mini-série surprenante, à savoir DC Horror Presents: Sgt. Rock vs. The Army of the Dead. Elle mettra en scène le personnage de Sgt. Rock pendant la Seconde Guerre mondiale qui va devoir se confronter à des Zombies Nazi. Un pitch digne des scénarios de séries B, mais le plus surprenant dans ce projet, c’est l’équipe créative.

En effet, c’est de voir Bruce Campbell le célèbre interprète d’Ash dans la saga Evil dead, ainsi que l’acteur fétiche de Sam Raimi qui sera au scénario de cette mini-série.Si Bruce Campbell est plus connu pour son jeu d’acteur, c’est aussi un écrivain qui a d’ailleurs déjà écrit des comics. La partie graphique sera, en tout cas, soignée puisqu’on retrouve le talentueux Eduardo Risso connu pour son travail sur 100 Bullets ou plus récemment sur Moonshine.

Dans tous les cas, rendez-vous en septembre pour voir Ash… enfin Sgt Rock défoncer du mort-vivant !